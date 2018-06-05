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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 1:41 06.06.2018 - 01:41

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Введение санкций и эмбарго в отношении Венесуэлы в обход Устава ООН противоправно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Инициативы о введении коллективных санкций против Каракаса с формулировкой "за подрыв демократии" - это явный признак реидеологизации межамериканских отношений. Рестриктивные меры, эмбарго и санкции, принимаемые против суверенных государств в обход Устава ООН, являются противоправными", - сказал он, выступая на встрече генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей.

А.Антонов подчеркнул, что "попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы" и провоцирования "новой эскалации внутривенесуэльского конфликта деструктивны"".

Он напомнил, что 20 мая в Венесуэле прошли президентские выборы. "Голосование прошло в спокойной, мирной обстановке. Граждане этой страны пришли на избирательные участки и выразили свою волю в соответствии с действующим законодательством. Эту волю нельзя не уважать и не учитывать. Призывы к непризнанию выборов фактически ведут лишь к дестабилизации ситуации внутри страны и вокруг нее", - заявил российский посол.

Он отметил, что "путь к нормализации обстановки в Венесуэле лежит исключительно через общенациональный диалог и примирение".

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