Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 14:08

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Малайзии после катастрофы 10 марта авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии приняли решение временно запретить полеты самолетов этого типа над своей территорией, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление малайзийского надзорного ведомства.

"Управление гражданской авиации Малайзии немедленно приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 в Малайзию и из нее, а также транзит через (воздушное пространство - ИФ) Малайзии вплоть до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Ранее о подобных мерах объявило Управление безопасности полётов гражданской авиации Австралии.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2017 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Во вторник сообщалось, что Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (ФАА США) запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737 МАХ 8.

1аю ав

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