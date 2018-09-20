Ввиду угрозы эпидемии АЧС животноводы Бельгии просят массового уничтожения диких кабанов
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Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Значительная концентрация диких кабанов в лесах Валлонии повышает риск распространения в Бельгии африканской чумы свиней (АЧС), заявил председатель Валлонской федерации сельского хозяйства Жозеф Потье.
"За 20 лет число кабанов в Валлонии выросло в четыре раза. Мы просим, прежде всего, обеспечить массовое уничтожение кабанов, чтобы такие ситуации (с появлением АЧС - ИФ) больше не повторялись и чтобы с ними можно было проще справляться", - приводит сайт телеканала RTBF слова главы сельскохозяйственной федерации.
Ж.Потье добавил, что в связи с высокой сопротивляемостью вируса этой болезни предполагается, что эпидемия продлится "несколько месяцев, а, может быть, даже несколько лет".
Он отметил, что уже 11 стран отказались импортировать свинину из Бельгии из-за АЧС.
"И это большая проблема для наших животноводов, которые уже пострадали от других кризисов, и теперь еще дополнительно от кризиса свиной чумы. От этого их доходы рискуют сильно упасть", - объяснил Ж.Потье.
Валлонская федерация сельского хозяйства обратилась с просьбой к федеральному министру сельского хозяйства Дени Дюкарму с просьбой изучить возможность компенсировать потери животноводов, которые будут наиболее затронуты этим кризисом.
Как сообщалось, в лесах валлонской провинции Люксембург было обнаружено несколько трупов кабанов, павших от АЧС, что вызвало принятие чрезвычайных мер по предотвращению распространения заболевания по всей стране.
1ов ар
Интерфакс