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Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Значительная концентрация диких кабанов в лесах Валлонии повышает риск распространения в Бельгии африканской чумы свиней (АЧС), заявил председатель Валлонской федерации сельского хозяйства Жозеф Потье.

"За 20 лет число кабанов в Валлонии выросло в четыре раза. Мы просим, прежде всего, обеспечить массовое уничтожение кабанов, чтобы такие ситуации (с появлением АЧС - ИФ) больше не повторялись и чтобы с ними можно было проще справляться", - приводит сайт телеканала RTBF слова главы сельскохозяйственной федерации.

Ж.Потье добавил, что в связи с высокой сопротивляемостью вируса этой болезни предполагается, что эпидемия продлится "несколько месяцев, а, может быть, даже несколько лет".

Он отметил, что уже 11 стран отказались импортировать свинину из Бельгии из-за АЧС.

"И это большая проблема для наших животноводов, которые уже пострадали от других кризисов, и теперь еще дополнительно от кризиса свиной чумы. От этого их доходы рискуют сильно упасть", - объяснил Ж.Потье.

Валлонская федерация сельского хозяйства обратилась с просьбой к федеральному министру сельского хозяйства Дени Дюкарму с просьбой изучить возможность компенсировать потери животноводов, которые будут наиболее затронуты этим кризисом.

Как сообщалось, в лесах валлонской провинции Люксембург было обнаружено несколько трупов кабанов, павших от АЧС, что вызвало принятие чрезвычайных мер по предотвращению распространения заболевания по всей стране.

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Интерфакс