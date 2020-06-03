Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 7:47

Сидней. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика Австралии в первом квартале продемонстрировала снижение впервые за девять лет, с января-марта 2011 года.

ВВП сократился на 0,3% относительно четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. В годовом выражении рост составил 1,4%.

Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, отмечает Trading Economics.

В октябре-декабре 2019 года ВВП увеличился на 0,5% в поквартальном выражении и на 2,2% за год.

Потребительские расходы в январе-марте упали впервые со второго квартала 1988 года - на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (в четвертом квартале прошлого года они повысились на 0,5%). Инвестиции бизнеса продолжили сокращение - на 0,8% после 1,2%. Госрасходы увеличились на 1,6% после подъема на 1,8% кварталом ранее.

Объем импорта товаров и услуг в первом квартале рухнул на 6,2% (в октябре-декабре он вырос на 0,1%), тогда как экспорт упал на 3,5% (после сокращения на 0,2%).

Эти результаты затрагивают только начало пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к приостановке работы компаний и другим карантинным мерам, которые негативно сказались на потребительском спросе. Аналитики прогнозируют существенное ухудшение ситуации в экономике во втором квартале, в том числе из-за роста числа безработных примерно на 1 млн.

В конце апреля управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал, что ВВП в первом полугодии может упасть максимальными темпами со времен Великой депрессии.

Он отметил "большой уровень неопределенности", из-за которого "домашние хозяйства и бизнес сокращают расходы и инвестиции". "Из-за ограничительных мер и этой неопределенности мы, скорее всего, столкнемся в первом полугодии 2020 года с рекордным с 1930-х годов падением производства и доходов", - сказал глава ЦБ.

Падение экономики по итогам двух кварталов подряд соответствует общепринятому определению рецессии, которую Австралия не видела уже 30 лет, отмечает The Wall Street Journal.

В четвертом квартале 2019 года ВВП страны вырос на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

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