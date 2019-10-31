Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 10:33

Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - ВВП Гонконга резко упал в третьем квартале 2019 года, причем снижение было отмечено второй квартал подряд, что говорит о технической рецессии в экономике.

Согласно официальным данным, гонконгский ВВП в июле-сентябре сократился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом - это наихудшая динамика с 2009 года. Во втором квартале объем ВВП снизился на 0,4%.

В годовом выражении экономика снизилась на 2,9% после подъема на 0,5% в предыдущем квартале.

Темпы экономического спада в Гонконге в третьем квартале превзошли все прогнозы экспертов, и это показывает, что продолжающиеся уже пять месяцев массовые протесты наносят экономике Гонконга огромный урон. Акции протеста привели к острейшему политическому кризису в Гонконге, в результате которого пострадали деловое доверие, розничные продажи, а также туризм.

Ранее в этом месяце министр финансов Гонконга Пол Чань обнародовал пакет мер общим объемом порядка 2 млрд гонконгских долларов ($255 млн), призванных поддержать туристическую отрасль и транспортный сектор.

Обсуждения экспертов теперь сводятся к тому, насколько длительным будет экономический спад. Пол Чань на этой неделе заявил о том, что считает "очень вероятным" спад в экономике Гонконга по итогам всего 2019 года.

"Кажется, будет очень сложно достичь прогноза роста ВВП до 1% в этом году, и, с большой вероятностью, экономика снизится", - заявил Пол Чань.

"Протесты нанесли масштабный урон экономике Гонконга", - отметил он.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA, де-факто центробанк) в четверг снизило ключевую процентную ставку вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) - до 2% с 2,25%. Курс гонконгского доллара привязан к доллару США, и HKMA следует за политикой Федрезерва.

Эдди Юэ, отвечающий за монетарную политику в HKMA, заявил, что на данный момент существенного оттока капитала из Гонконга не наблюдается. Он отметил, что гонконгский доллар в целом является стабильным.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне и были связаны с готовившимися властями поправками к закону об экстрадиции. После объявления администрации об отказе от изменения закона демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации. Демонстранты заявляют, что не остановятся, пока глава администрации и члены законодательных органов не будут избраны путем демократических выборов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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