Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 16:41

Париж. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономика Европейского союза из-за пандемии коронавируса CPVOD-19 переживает ситуацию, при которой в 2020 году ее ВВП может сократиться на 7,5%, заявил в пятницу в эфире телеканала France 2 член Еврокомиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

"Все будет зависеть от скорости, с которой экономика затем (после кризиса COVID-19 - ИФ) воспрянет", - сказал он.

Член Еврокомиссии объяснил, что в настоящий момент это сокращение можно оценить "примерно от 5% до 10%..., то есть около 7,5%".

Однако, по его словам, если положение не улучшится и придется пережить второй пик эпидемии, то сокращение может быть еще большим.

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