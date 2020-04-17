Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 4:50

Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В первом квартале текущего года ВВП Китая из-за влияния коронавируса на экономику страны снизился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 6,8%, достигнув 20 трлн 650 млрд юаней ($2,95 трлн), сообщило Государственное статистическое управление КНР.

При этом, объем промышленного производства за квартал сократился на 8,4%, однако в марте по сравнению с мартом прошлого года снижение составило 1,1%

Объем сельхозпроизводства в годовом исчислении вырос на 3,5%.

Внешнеторговый оборот КНР за три месяца текущего года снизился по сравнению с первым кварталом 2019 года на 6,4%, в марте падение составило 0,8%, в то время как в январе-феврале - 8,7%.

За квартал импорт Китая вырос на 2,4% до 2 трлн 445 млрд 900 млн юаней ($350 млрд), экспорт упал на 3,5% до 1 трлн 292 млрд 700 млн юаней ($184,6 млрд).

1гк гс

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