Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 9:55

Берн. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика Швейцарии в январе-марте продемонстрировала снижение впервые с четвертого квартала 2018 года, причем оно стало сильнейшим с начала ведения расчетов в 1980 году, из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

ВВП страны сократился на 2,6% относительно предыдущих трех месяцев, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO). В четвертом квартале рост составлял 0,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали падение на 2%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы упали на 3,5% (после повышения на 0,3% в октябре-декабре). Инвестиции бизнеса в оборудование и программное обеспечение снизились на 4% (рост на 2,8%), строительный сектор сократил инвестиции на 0,4% (+0,6%). Между тем темпы подъема госрасходов остались на уровне 0,7%.

Экспорт в январе-марте увеличился на 3,4% после снижения на 0,1% в предыдущие три месяца, импорт уменьшился на 1,1% после падения на 2,3%.

Среди отраслей спад в розничной торговле составил 4,4%, в гостиничном бизнесе - 23,4%, в транспорте и коммуникациях - 5,1% (сильнейшее снижение за 30 лет).

Объем ВВП в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года упал на 1,3%. Эксперты ожидали снижения на 0,9%.

В четвертом квартале экономика страны выросла на 0,3% в поквартальном выражении и на 1,6% в годовом.

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