Токио. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Японский ВВП в первом квартале снизился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев после падения на пересмотренные 1,9% по итогам четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют официальные данные.
Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,2% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.
Экономика в январе-марте упала на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после спада на 7,3% в предыдущие три месяца.
Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения на 4,8%. При этом они не исключают вероятности падения ВВП в текущем квартале на величину до 20% из-за введения в апреле режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
Потребительские расходы в первом квартале сократились на 0,7% в поквартальном выражении, капиталовложения бизнеса - на 0,5%.
Госрасходы выросли на 0,1%, но это оказалось самым незначительным повышением по крайней мере за четыре квартала.
Экспорт упал на 6%, в то время как импорт сократился на 4,9%.
"Резкое снижение частного потребления, инвестиций в жилищное строительство и капитальных расходов неизбежно после апреля из-за введения чрезвычайного положения и последующего закрытия бизнеса", - полагает экономист исследовательского института NLI Таро Сайто.
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