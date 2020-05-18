Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 8:58

Токио. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Японский ВВП в первом квартале снизился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев после падения на пересмотренные 1,9% по итогам четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют официальные данные.

Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,2% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Экономика в январе-марте упала на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после спада на 7,3% в предыдущие три месяца.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения на 4,8%. При этом они не исключают вероятности падения ВВП в текущем квартале на величину до 20% из-за введения в апреле режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Потребительские расходы в первом квартале сократились на 0,7% в поквартальном выражении, капиталовложения бизнеса - на 0,5%.

Госрасходы выросли на 0,1%, но это оказалось самым незначительным повышением по крайней мере за четыре квартала.

Экспорт упал на 6%, в то время как импорт сократился на 4,9%.

"Резкое снижение частного потребления, инвестиций в жилищное строительство и капитальных расходов неизбежно после апреля из-за введения чрезвычайного положения и последующего закрытия бизнеса", - полагает экономист исследовательского института NLI Таро Сайто.

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