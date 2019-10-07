Кабул. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Два лидера движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в северо-восточной афганской провинции Тахар уничтожены в результате авиаудара афганских ВВС в уезде Хваджа Гхар, приграничном с Таджикистаном, сообщает в понедельник пресс-центр 201-го корпуса Афганской армии.
В ходе авиаудара были убиты главный судья "Талибан" в провинции Тахар Хаджи Сабир, а также лидер одной из уездных группировок талибов Бурхони Гуджар.
По данным афганских военных, всего во время операции минувшей ночью были убиты 13 боевиков "Талибан", еще девять получили ранения.
вш