Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 12:02

Кабул. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Два лидера движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в северо-восточной афганской провинции Тахар уничтожены в результате авиаудара афганских ВВС в уезде Хваджа Гхар, приграничном с Таджикистаном, сообщает в понедельник пресс-центр 201-го корпуса Афганской армии.

В ходе авиаудара были убиты главный судья "Талибан" в провинции Тахар Хаджи Сабир, а также лидер одной из уездных группировок талибов Бурхони Гуджар.

По данным афганских военных, всего во время операции минувшей ночью были убиты 13 боевиков "Талибан", еще девять получили ранения.

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