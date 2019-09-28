Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 12:35

Кабул. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны ликвидирован назначенный талибами ("Талибан", организация запрещена в РФ) глава уезда Чимтал, сообщили в пресс-центре 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии.

"Теневой глава уезда Чимтал провинции Балх Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы вечером в пятницу на территории уезда Чимтал, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии", - сообщили в пресс-центре в субботу.

По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков.

В пресс-центре добавили, что боевики намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.

Мк ри

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