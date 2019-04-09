Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 8:01

Кабул. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Штурмовики ВВС Афганистана в ходе удара по базам "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз на границе с Таджикистаном уничтожили 10 боевиков, еще восемь талибов в ходе авиаудара получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны Афганистана.

"Самолеты А-29 ВВС Афганистана во второй половине дня в понедельник нанесли удары по базам вооруженных групп Абдула Хакима Мухлиса, муллы Садыка, известного как Абу Бакр, и Муовина Гаффара, в результате чего были уничтожены опорные пункты и позиции террористов, 10 боевиков убиты, еще восемь ранены", - говорится в сообщении.

вш

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