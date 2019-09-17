Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 18:39

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Бельгийские ВВС сообщили о "перехвате" четырех российских самолетов - двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 и двух истребителей Су-27 - в небе над Балтикой.

"Сегодня F-16 ВВС Бельгии, выполняющие патрулирование над Балтикой в рамках миссии НАТО, перехватили два российских Ту-160 и два Су-27 над Балтийским морем", - говорится в сообщении в официальном аккаунте ВВС королевства в Twitter.

Публикация сопровождалась фотографией бельгийского истребителя вблизи российского бомбардировщика.

Ранее два российских Ту-160 совершали полет над Балтийским морем в июле. По данным Минобороны РФ, их сопровождали истребители ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.

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