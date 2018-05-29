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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 12:20 29.05.2018 - 12:20

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Израильская авиация атаковала центральную часть сектора Газа в ответ на минометный обстрел поселений на юге Израиля, сообщает во вторник израильская газета "Гаарец".

В руководстве палестинского движения ХАМАС отметили, что речь идет об ответной реакции Израиля на крупнейший с 2014 года минометный обстрел со стороны сектора Газа, который произошел ранее во вторник.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинцев в атаке на израильтян.

"Пусть мир знает: палестинские террористы в секторе Газа продолжают атаковывать Израиль", - написал израильский премьер на своей страничке в "Твиттере".

Помимо этого, Б.Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие готовы и впредь жестко отвечать на нападения на Израиль с территории сектора Газа.

Ранее газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники сообщила, что по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".

тэ ар

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