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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 1:27 03.06.2018 - 01:27

Иерусалим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Израильская авиация атаковала 10 целей в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 10-и целям на трех военных объектах террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Среди мишеней были два объекта, где занимались производством и хранением боеприпасов, и военный комплекс", - отмечается в Twitter Армии обороны Израиля.

Пресс-служба уточнила, что удары были нанесены в ответ на произведенные ранее из сектора Газа ракетные обстрелы.

гс

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