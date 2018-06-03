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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 9:00 03.06.2018 - 09:00

Иерусалим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - ВВС Израиля совершили авиаудар по пяти объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ночь на воскресенье, пишет "Таймс оф Исраэл".

По данным армии обороны Израиля, рейды были направлены на "пять террористических объектов, принадлежавших морским силам террористической группировки ХАМАС в северной части сектора Газа".

Дополнительная серия ударов была совершена в ответ на обстрел южных территорий Израиля, отмечают израильские военные. Ранее военные Израиля нанесли 10 ударов по целям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.

Израильская система ПРО "Железный купол" за сутки перехватила четыре ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Тысячам израильтян пришлось провести ночь в убежищах.

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