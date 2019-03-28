Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 3:10

Дамаск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - ВВС Израиля совершили налет на индустриальную зону к северу от города Алеппо в Сирии, сообщили сирийские СМИ.

"Израильские агрессоры нанесли удар по некоторым позициям в индустриальной зоне Шейх Наджар, несколько вражеских ракет было сбито", - заявил представитель сирийского военного командования.

По его словам, в результате налета причинен материальный ущерб.

В то же время, западные СМИ, ссылаясь на данные сирийской оппозиции, сообщают, что удар был нанесен по позициям иранских войск в этом районе. В Алеппо нарушено электроснабжение.

Газета "Джерузалем пост" сообщила, ссылаясь на правозащитные организации, что в результате удара ВВС Израиля в Алеппо погибли 10 человек, имеются раненные.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!