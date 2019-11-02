Этот контент был опубликован 2 ноября 2019 г. 2:04

Иерусалим. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на субботу подверглись авиаударам со стороны Израиля, сообщает израильская армейская пресс-служба.

В распространенном заявлении израильских военных говорится, что ВВС Израиля "начали наносить удары по целям террористов в Газе".

Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС.

Пока сообщений о жертвах и ранениях не поступало.

Авианалеты стали ответом на пуски из сектора Газа 10 ракет по израильской территории. Израильская полиция заявила, что осколки повредили дом в городе Сдероте, на распространенной видеозаписи видно, как рядом со зданием стоит автомобиль с выбитыми стеклами.

Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.

1гк тг

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