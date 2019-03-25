Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 20:35

Иерусалим. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Израильская авиация в понедельник вечером нанесла удар по зданию в секторе Газа, в котором расположен офис лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The Times of Israel.

"Истребители ЦАХАЛ только что атаковали офис лидера ХАМАС Исмаила Хании в районе Римал на севере сектора Газа",- говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа ранее в понедельник. Мишенью стала штаб-квартира разведки "Хамас" в секторе Газа.

Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная из сектора Газа, попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.

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