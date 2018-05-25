Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 13:36 25.05.2018 - 13:36

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Самолеты Ирака нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии, находившимся под контролем террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передала в пятницу ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на иракских военных.

В заявлении командования иракской армии говорится, что под обстрел попали склад с ракетами и второй объект, который использовался высокопоставленными членами ИГ. Оба объекта были полностью уничтожены.

В обстреле, который был осуществлен в пятницу утром, участвовали истребители F-16.

Ранее Ирак и Сирия достигли новых договоренностей, которые дают иракцам возможность проводить военно-воздушные операции в небе над Сирией. В Багдаде заявляли, что намерены использовать эту возможность для нанесения ударов по боевикам ИГ в районе ирако-сирийской границы.

Тэ эф*

Neuer Inhalt Horizontal Line