ВВС Ирака уничтожили около 30 командиров ИГИЛ в Сирии - военные

Этот контент был опубликован 31 декабря 2018 г. 13:57

Дубай. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - В результате авиаудара иракских ВВС по деревне Ас-Суса на территории Сирии были уничтожены до 30 командиров запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", сообщили иракские военные.

Удар был нанесен по зданию, в котором проходило совещание командного состава отряда террористов.

Ранее между Сирией и Ираком на высоком уровне была достигнута договоренность, позволяющая иракским военным наносить удары по ИГИЛ в Сирии в рамках координации совместных действий против террористов.

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