ВВС Саудовской Аравии и Туниса проводят совместные военные учения
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Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Саудовской Аравии и Туниса участвуют в совместных военных учениях в рамках двусторонней программы подготовки военнослужащих, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на правительство Туниса.
По данным "Дейли стар", учения проходят на этой неделе с понедельника по пятницу на военной базе в городе Бизерта, расположенном на севере Туниса.
Цель учений - тренировка боевых навыков пилотов и обмен опыта в сфере логистики и технической поддержки, уточняет издание.
Тунис с 2015 года сотрудничает с Саудовской Аравией в оборонной области, однако не принимает участия в операции возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции в Йемене, напоминает "Дейли стар".
1тэ аю
Интерфакс