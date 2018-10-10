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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 20:41 10.10.2018 - 20:41

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Саудовской Аравии и Туниса участвуют в совместных военных учениях в рамках двусторонней программы подготовки военнослужащих, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на правительство Туниса.

По данным "Дейли стар", учения проходят на этой неделе с понедельника по пятницу на военной базе в городе Бизерта, расположенном на севере Туниса.

Цель учений - тренировка боевых навыков пилотов и обмен опыта в сфере логистики и технической поддержки, уточняет издание.

Тунис с 2015 года сотрудничает с Саудовской Аравией в оборонной области, однако не принимает участия в операции возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции в Йемене, напоминает "Дейли стар".

1тэ аю

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