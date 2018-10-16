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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 20:33 16.10.2018 - 20:33

*** Сообщения о его гибели американские военные пока не подтверждают

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - В инцидент с самолетом Су-27 был вовлечен военнослужащий США, говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке.

"Мы видели сообщения, в которых говорилось о жертве из США, и можем подтвердить, что в инцидент был вовлечен американский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Командование сообщает, что в настоящее время проводится расследование инцидента, и обещает предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления. Оно не сообщает, какое именно отношение к инциденту имеет американский военнослужащий. В сообщении не уточняется и судьба американского пилота.

Около 17:00 на территории Винницкой области Украины недалеко от поселка Уланив Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ. По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018".

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения истребителя.

По предварительной информации, оба пилота истребителя погибли. Прокуратура сообщала, что один из двух погибших пилотов был военнослужащим нацгвардии США, но затем удалила эту информацию.

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