Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 23:13

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на передовую авиабазу Фэрфорд в Англии, совершили тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщило Командование ВВС США в Европе.

По данным американского командования, пара бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, совершила полеты над международными водами Черного моря в понедельник. При этом западные авиационные ресурсы уточняют, что в ходе их выполнения были осуществлены подлеты американских самолетов к Крыму.

В рамках полета, который продолжался 12 часов, "отрабатывалось взаимодействие с вооруженными силами Румынии, Украины и Грузии", указывается в сообщении Командования ВВС США в Европе.

Как сообщалось, 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H.

При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.

За время пребывания в Британии американские бомбардировщики уже совершили серию тренировочных полетов, в частности, отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.

Самолеты B-52H Stratofortress были переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США.

При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52H в Англию, вышел под заголовком: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".

В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полетов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.

1нв гс

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