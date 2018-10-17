ВВС США уничтожили 60 террористов во время удара по позициям "Аш-Шабаб" в Сомали
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Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы США нанесли самый мощный за год удар по позициям боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
В результате авиаударов в районе поселения Харардере в центральной провинции Мудуг были уничтожены 60 боевиков.
Согласно отчетам ВВС США, мирные жители в результате этих авиаударов не пострадали.
Атака была совершена в минувшую 12 октября однако сообщили о ней лишь сейчас.
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Интерфакс