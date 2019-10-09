Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель курдских военизированных формирований на севере Сирии подтвердил, что Турция начала военную операцию в этом районе, сообщает в среду агентство Associated Press.
По словам представителя Сирийских демократических сил (СДС) Мустафы Бали, ВВС Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии.
Он отметил, что удары вызвали "огромную панику у жителей региона".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).
Турецкие СМИ сообщали об авиаударах по пограничному городу Рас-эль-Айну (сирийская провинция Хасака).
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