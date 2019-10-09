Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:36

*** В общей сложности удары пришлись по 16 позициям ополченцев

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Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Турции в среду начали наносить удары по объектам на севере Сирии в рамках военной операции "Родник мира", сообщает газета "Дейли сабах".

По ее информации, удары пришлись по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака).

Кроме того, по сообщению агентства "Анадолу", огонь по сирийской территории ведет и турецкая артиллерия. Согласно данным агентства, турецкие военные обстреливают из гаубиц расположенный близ границы город Телль-эль-Абьяд.

В целом, согласно информации телеканала "Аль-Арабийя", удары авиации и артиллерии Турции пришлись по 16 позициям, занимаемым ополченцами.

Сирийские оппозиционеры, выступающие против турецкой операции, сообщают в соцсетях о многочисленных мирных жителях, покидающих районе, по которым ведут огонь турки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Курдских ополченцев Анкара считает террористами.

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