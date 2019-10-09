*** В общей сложности удары пришлись по 16 позициям ополченцев
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Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Турции в среду начали наносить удары по объектам на севере Сирии в рамках военной операции "Родник мира", сообщает газета "Дейли сабах".
По ее информации, удары пришлись по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака).
Кроме того, по сообщению агентства "Анадолу", огонь по сирийской территории ведет и турецкая артиллерия. Согласно данным агентства, турецкие военные обстреливают из гаубиц расположенный близ границы город Телль-эль-Абьяд.
В целом, согласно информации телеканала "Аль-Арабийя", удары авиации и артиллерии Турции пришлись по 16 позициям, занимаемым ополченцами.
Сирийские оппозиционеры, выступающие против турецкой операции, сообщают в соцсетях о многочисленных мирных жителях, покидающих районе, по которым ведут огонь турки.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Курдских ополченцев Анкара считает террористами.
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