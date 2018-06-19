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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 15:06 19.06.2018 - 15:06

Париж. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие с французской авиабазы, расположенной в коммуне Мон-де-Марсан на юго-западе Франции, решили изменить график полетов многоцелевых истребителей Rafale из-за выпускных экзаменов в школе, сообщает во вторник радиостанция "Эроп-1".

Военные также адаптировали процедуру взлетов и посадки самолетов. В частности, в рамках этого решения истребители теперь взлетают с полосы, расположенной в самой отдаленной части авиабазы.

Кроме того, пилотам рекомендовано избегать "кружения" в небе над коммуной и применять "наименее шумный" способ посадки.

"Военная база изменила расписание и адаптировала процедуру посадки и взлетов, чтобы не мешать учащимся", - сказал начальник авиабазы Седрик Годийер.

Соответствующие меры будут действовать на время проведения выпускных экзаменов в школах. Эти инициативы связаны с тем, чтобы обеспечить как можно более комфортную и тихую атмосферу для школьников и чтобы шум от полетов истребителей не отвлекал учащихся от экзаменов.

В департаменте Ланды, административным центром которого является Мон-де-Марсан, насчитывается около 4 тыс. школьников, сдающих в этом году выпускные экзамены.

Экзамены в выпускных классах французских школ в этом году проходят в период с 18 по 25 июня.

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