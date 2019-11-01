Париж. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - ВВС Франции накануне разбомбили в Ираке несколько туннелей и тайных складов с амуницией, принадлежавших боевикам группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщила в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.
В свою очередь в Twitter Генштаба Франции уточнили, что удары были проведены 31 октября на северо-востоке Ирака.
"В последнее время Ближний Восток стал свидетелем нескольких крутых поворотов (политики - ИФ). Но позиция Франции неизменна, а ее решимость в борьбе с терроризмом непреклонна", - написала Парли.
Французские СМИ в свою очередь напоминают, что ранее представитель администрации США сообщил журналистам о намерении провести 14 ноября в Вашингтоне встречу министров из 30 стран коалиции против ИГ: цель готовящейся встречи - обсуждение мер по увеличению присутствия коалиции на северо-востоке Сирии.
СМИ уточняют, что встреча созывается по инициативе Парижа.
1аю