Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:14

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия, Турция и Иран готовы содействовать скорейшему началу работы конституционного комитета Сирии в Женеве, но ключевая роль в урегулировании ситуации в этой стране должна оставаться за "астанинским форматом", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо, чтобы конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в "астанинском формате".

По словам Путина, "Россия, Турция и Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за "астанинским форматом" ведущую роль в сирийском урегулировании".

Россия, Турция и Иран являются государствами-гарантами "астанинского процесса" содействия сирийскому урегулированию.

1пп ав

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