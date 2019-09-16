Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия, Турция и Иран готовы содействовать скорейшему началу работы конституционного комитета Сирии в Женеве, но ключевая роль в урегулировании ситуации в этой стране должна оставаться за "астанинским форматом", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо, чтобы конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в "астанинском формате".
По словам Путина, "Россия, Турция и Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за "астанинским форматом" ведущую роль в сирийском урегулировании".
Россия, Турция и Иран являются государствами-гарантами "астанинского процесса" содействия сирийскому урегулированию.
1пп ав