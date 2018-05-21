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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 11:30 21.05.2018 - 11:30

Лондон/Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Ведущие аукционные дома на рынке предметов искусства - Christie's, Sotheby's и Phillips - собрали более $2,8 млрд за две недели майских аукционов живописи, свидетельствуют подсчеты Financial Times.

В том числе пять дней торгов в Нью-Йорке принесли им более $1,7 млрд - больше предварительных оценок и выручки 2017 года, составившей $1,5 млрд. Ранее в мае коллекция семейства Рокфеллеров ушла с молотка за $832,6 млн, включая все комиссии.

"Суммы денег, которые перешли из рук в руки за какие-то пять-шесть дней, ошеломляют. Такие новости о состоянии рынка внушаю надежду", - заявила FT основатель и партнер нью-йоркской галереи Levy Gorvy Доминик Леви.

Выручка на 10 из 12 важнейших аукционов мая превысила ожидания. Самым дорогим полотном двух недель стала "Лежащая обнаженная" Модильяни ($157,2 млн), на втором месте - "Девушка с цветочной корзиной" Пикассо ($115 млн, самый дорогой лот из коллекции Рокфеллеров), на третьем - "Супрематическая композиция" Малевича ($85,8 млн).

На торгах Sotheby's в прошлую среду были обновлены максимумы цены для полотен сразу 15 художников. В том числе был установлен рекорд цены прижизненно проданного произведения афроамериканской живописи: рэппер Дидди (Шон Коумз) заплатил $21,1 млн за "Былые времена" (Past Times) Керри Джеймса Маршалла.

Служба финансово-экономической информации

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