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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 8:54 24.09.2018 - 08:54

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Двое из крупнейших нефтяных трейдеров мира, Trafigura и Mercuria, ожидают восстановления цен на нефть до $100 за баррель из-за потенциального сокращения поставок из Ирана на фоне американских санкций, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению соучредителя Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, нефть может подняться выше $100 за баррель уже в IV квартале 2018 года. У рынка не так много возможностей заместить 2 млн баррелей в сутки иранской нефти, которые могут быть потеряны в результате второго раунда санкций США, считает он.

Trafigura предполагает, что к Рождеству нефть будет стоить около $90 за баррель, а в начале 2019 года - $100 за баррель, заявил глава нефтяного трейдинга компании Бен Лукок.

Цены на нефть не возвращались к $100 за баррель с 2014 года.

Между тем участники нефтяного рынка сочли положительным фактором отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти по итогам заседания министерского мониторингового комитета в Алжире. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Вашингтон, которому крайне желательно добиться снижения цен на нефть перед ноябрьскими выборами, может пойти на чрезвычайные меры, включая использование стратегического нефтяного резерва, полагают аналитики.

В ходе торгов в понедельник нефть Brent с поставкой в ноябре поднялась на 2%, до $80,38 за баррель, WTI - на 1,8%, до $72,07 за баррель.

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