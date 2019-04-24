Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 18:51

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В пользу скорейшего запуска межафганских переговоров выступили на встрече в Лондоне спецпредставители по Афганистану Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, США, Франции и Евросоюза.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в среду, что состоявшаяся накануне встреча была созвана по инициативе спецпредставителя британского премьера Гарета Бэйли.

Дипломаты подчеркнули, что "не может быть прочного мира в стране без соглашения между самими афганцами".

"Это требует налаживания инклюзивного диалога между движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), афганским правительством и другими афганцами, который приведет к межафганским переговорам", - говорится в коммюнике.

Участники встречи "подтвердили, что межафганские переговоры должны начаться как можно скорее с целью достижения соглашения по политической дорожной карте для будущего Афганистана".

Спецпредставители "призвали "Талибан" порвать все связи с "Аль-Каидой", ИГИЛ (обе террористические группировки запрещены в РФ - ИФ) и другими международными террористическими группировками и предпринять конкретные шаги с тем, чтобы "Аль-Аль-Каида", ИГИЛ и другие международные террористические группировки не использовали афганскую землю для угроз в отношении других стран или нападений на них".

В четверг американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад примет участие в Москве во трехсторонней встрече с российским и китайским спецпредставителями.

1ак вв

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