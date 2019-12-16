Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 19:23

Дубай. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Силы, обороняющие Триполи от ведущих наступление подразделений Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, получили подкрепления, сообщает в понедельник издание The Libya Observer.

Оно публикует в соцсетях фотографии, на которых видны советские танки, транспортируемые на тягачах, а также пикапы с установленными на них зенитным вооружением.

Согласно утверждениям газеты, подкрепление направлены на юг Триполи.

Днем ранее некоторые СМИ сообщали, что силы Ливийской национальной армии, ведут бои примерно в 10 км от центра Триполи.

Ранее в декабре Хафтар объявил о старте наступления, цель которого - захват Триполи, удерживаемого сторонниками признанного ООН правительства. Поступали сообщения, что части Ливийской национальной армии близ Триполи получили подкрепления.

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