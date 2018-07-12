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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 11:54 12.07.2018 - 11:54

Дубай. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Старший советник руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти в четверг встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послания аятоллы Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани, сообщает иранское агентство ИРНА. (последует) 1ар де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс