Велаяти передал Путину послания аятоллы Хаменеи и президента Ирана Рухани - СМИ
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Дубай. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Старший советник руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти в четверг встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послания аятоллы Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани, сообщает иранское агентство ИРНА.
(последует)
1ар де
Интерфакс