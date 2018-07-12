Велаяти передал Путину послания аятоллы Хаменеи и президента Ирана Рухани - СМИ
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Дубай. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Старший советник руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти в четверг встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послания аятоллы Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани, сообщает иранское агентство ИРНА.
Агентство отмечает, что в составе иранской делегации в этой встрече участвовали председатель Бюро советников руководителя Исламской республики Иран Али Асгар Фатхи и посол Ирана в России Мехди Санаи.
1ар де
Интерфакс