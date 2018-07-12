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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 11:56 12.07.2018 - 11:56

Дубай. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Старший советник руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти в четверг встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послания аятоллы Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани, сообщает иранское агентство ИРНА.

Агентство отмечает, что в составе иранской делегации в этой встрече участвовали председатель Бюро советников руководителя Исламской республики Иран Али Асгар Фатхи и посол Ирана в России Мехди Санаи.

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