Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 14:12

Лондон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Великобритания вполне может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле и при этом - не обязываться выполнять единые экономические и социальные нормы, действующие в Евросоюзе, заявил в понедельник британский премьер Борис Джонсон.

"Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле подразумевало принятие нами правил ЕС в сфере конкурентной политики, субсидий, соцзащиты, окружающей среды или чего-то подобного", - заявил Джонсон, выступая в Лондоне.

"Великобритания и так сохранит высочайшие стандарты в этих сферах... без принуждения или договора (с ЕС - ИФ)", - пояснил он.

Джонсон подчеркнул, что для Великобритании он хотел бы торговое соглашение похожее на то, что сейчас действует между ЕС и Канадой.

ЕС и Канада подписали торговое соглашение в 2016 году. С тех пор они отказались от взаимных пошли на более чем 90% товаров.

Британский премьер отметил, что он хочет организовать механизм решения торговых споров с ЕС, который не задействовал бы Европейский суд.

Джонсон сообщил, что Великобритания готова рассмотреть соглашение с ЕС по рыбному промыслу, но намерена ежегодно вновь проводить переговоры по этому вопросу. ЕС, в свою очередь, желает, чтобы соглашение по рыбному промыслу между Брюсселем и Лондоном было заключено на продолжительный срок.

Если ЕС и Великобритания не смогут договориться о рыбном промысле, то европейские рыболовные суда потеряют доступ в британские воды. Это принесет значительный ущерб для некоторых европейских рыбных хозяйств, так как в британских водах водится большое количество рыбы.

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