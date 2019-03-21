Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 14:57

Париж. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Окончательный отказ британского парламента одобрить соглашение по Brexit автоматически приведет к "жесткому" варианту выхода Великобритании из ЕС, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В случае неудачи на голосовании - это будет вариант no deal (выхода из ЕС без сделки - ИФ). Это нужно понимать", - сказал он журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Президент Франции отметил, что суть соглашения по Brexit, согласованного британским правительством с Брюсселем, не может быть пересмотрена.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!