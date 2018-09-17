Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:26 17.09.2018 - 14:26

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения между двумя сторонами повлечет за собой существенные расходы для британской экономики и, в меньшей степени, для стран ЕС, особенно, если это произойдет в беспорядочной манере, полагают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

"Несмотря на то, что Brexit в любом случае потребует расходов от британской экономики, учитывая потерю ею доступа к единому европейскому рынку, соглашение, минимизирующее последствия введения новых пошлин и других барьеров, лучше всего защитит экономический рост и доходы граждан Великобритании и ЕС", - говорится в ежегодном обзоре по британской экономике, подготовленном миссией МВФ.

"Со временем новые торговые соглашения со странами за пределами ЕС могут несколько компенсировать потери Великобритании. Однако маловероятно, что эти соглашения обеспечат достаточные выгоды, чтобы нивелировать расходы, связанные с выходом из ЕС", - отмечается в обзоре.

Великобритания намерена выйти из ЕС в марте 2019 года и рассчитывает договориться с Брюсселем об условиях Brexit до конца 2018 года.

Согласно прогнозу МВФ, темпы роста британского ВВП в этом и следующем году составят в среднем 1,5% при условии своевременного достижения сторонами всеобъемлющего соглашения до конца 2018 года.

"Более беспорядочный выход из ЕС может привести к значительно более неблагоприятному результату, особенно если это произойдет без переходного периода, - отмечают в МВФ. - И наоборот, соглашение, предусматривающее меньшее число торговых барьеров, чем ожидается в настоящее время, поддержит деловое и потребительское доверие, что будет способствовать ускорению роста".

Переходный период, о котором стороны уже достигли принципиального соглашения, исключительно важен для Великобритании, поскольку он обеспечит необходимое дополнительное время для создания новых отношений между Лондоном и Брюсселем, говорится в обзоре.

"Огромный масштаб оставшейся работы и ограниченное время до момента выхода Великобритании из ЕС показывают, что подготовка может оказаться незавершенной к моменту Brexit, если не будут приняты еще более решительные усилия для этого", - отмечают в МВФ.

Представители как Лондона, так и Брюсселя ранее выразили уверенность, что смогут достичь соглашения об условиях Brexit в течение 4-6 недель, однако инвесторы по-прежнему видят риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line