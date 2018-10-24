Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что власти страны аннулируют визы, выданные подданным Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают местные СМИ.

По ее словам, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид "принимает меры в отношении всех подозреваемых". Она отметила, что эти меры будут касаться запрета на въезд этих лиц в Великобританию и аннулирование ранее выданных им виз.

Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что "визы будут аннулированы сегодня же".

Выступая в парламенте, Т.Мэй вновь осудила убийство журналиста и добавила, что "мы дали ясно понять Саудовской Аравии, что она должна сотрудничать с Турцией и провести всестороннее расследование".

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

1вл эф др

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс