Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 2:29

Лондон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Британские власти предупредили больницу Arrowe Park, в которой на карантине под наблюдением медиков находятся 83 человека, ранее вывезенные из эпицентра заболевания новым типом пневмонии китайской провинции Хубэй, о том, что в воскресенье из Китая прибудет новая группа эвакуированных.

"Завтра мы доставим новую группу из Уханя", - цитирует газета Liverpool Echo полученное руководством больницы сообщение медицинских властей страны.

Город Ухань, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, является административным центром Хубэя.

Минздрав оставил без ответа просьбу СМИ подтвердить сообщение.

Как сообщили медицинские власти Китая, в Хубэе за истекшие сутки зарегистрировано 45 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,921 тыс. новых случаев заражения.

В Ухане скончались 32 человека, выявлено 894 новых больных.

В субботу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 МСК) в Китае в целом число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.

1гк мк

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