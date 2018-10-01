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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 17:06 01.10.2018 - 17:06

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится озвучить новое компромиссное предложение для ЕС по Brexit, касающееся границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

План подразумевает, что Великобритания не станет противодействовать дополнительным проверкам товаров, которые прибывают с острова Великобритания на остров Ирландия. Взамен, отмечает агентство, Великобритании попросит, чтобы ЕС позволил всему Соединенному Королевству сохранить общий таможенный режим с ЕС.

Обе стороны хотят избежать установления полноформатного таможенного контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии, пишет агентство. Великобритания после выхода из ЕС также покинет и единый рынок, и таможенный союз. ЕС считает, что после выхода Великобритании из таможенного союза для товаров, пересекающих границу Великобритании с Ирландией, потребуются проверки на соответствие стандартам безопасности и качества, а также на правильность уплаты пошлины.

Чтобы избежать таких проверок на границе двух Ирландий, ЕС предложил оставить Северную Ирландию в своей таможенной территории, то есть Северная Ирландия будет подчиняться таможенным правилам ЕС.

Таким образом, проверки потребуются уже на границе между островами в акватории Ирландского моря. Т.Мэй выступала против такого решения, так как оно разделит Великобританию на две отдельные таможенные территории.

Ожидается, что Т.Мэй представит план позднее в октябре, агентство отмечает, что в план еще могут быть внесены изменения.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. Это план подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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