Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 16:11

Дубай. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана подвергли критике заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона об ответственности Тегерана за атаки на саудовские нефтяные объекты и призвали Лондон прекратить продажу Саудовской Аравии оружия, сообщает агентство ИСНА.

"Вместо того, чтобы предпринимать безуспешные действия, направленные против Ирана, правительство Великобритании должно прекратить продавать летальное оружие Саудовской Аравии", - сказал представить МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, прекращения продажи оружия саудовцам "требует огромное число людей в мире".

Ранее в понедельник Джонсон заявил, что "Великобритания с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран" за атаку.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!