(Добавлен текст после 6-го абзаца)

Брюссель. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Вариант Brexit "без сделки" теперь является очень вероятным сценарием в полночь 12 апреля, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, относительно которого я позаботился, чтобы ЕС был к нему готов", - сказал глава Еврокомиссии на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

"Но, ссылаясь на заявление британского премьер-министра минувшим вечером, я считаю, что мы располагаем еще несколькими днями. Если Соединенное Королевство в состоянии одобрить соглашение о выходе достаточным большинством до 12 апреля, тогда Европейский союз будет должен в этом случае согласиться на продление до 22 мая", - продолжил Ж.-К.Юнкер.

"Вместе с тем 12 апреля - это крайняя дата возможного одобрения. Если Палата представителей не выскажется до этой даты, никакое дополнительное краткосрочное продолжение не будет возможным", - объяснил председатель ЕК. На эту фразу часть парламентариев отреагировала аплодисментами.

По словам Ж.-К.Юнкера, после 12 апреля риску будет подвергнута успешная организация европейских выборов и само функционирование Евросоюза.

"Соглашение о выходе является и всегда было компромиссом, равноправным компромиссом, который позволил каждой стороне частично добиться того, на что она рассчитывала, но не всего, чего она желала. Европейский союз с самого начала строился на компромиссах такого типа. Это компромисс, который позволил европейскому проекту развиваться. И это также тот тип компромисса, в котором мы нуждаемся теперь", - сказал глава Еврокомиссии.

Он указал на то, что значительная часть дебатов в Палате общин была связана с будущими отношениями между ЕС и Великобританией.

"Европейский союз готов добавить гибкости к политической декларации, чтобы проложить путь к будущему тесному экономическому партнерству между Европейским союзом и Соединенным Королевством", - заверил Ж.-К.Юнкер.

Он сказал, что ЕС открыт к целому набору вариантов: от соглашения о свободной торговле и таможенных упрощений до таможенного союза и Европейского экономического пространства. По его мнению, эта открытость подробно отражена в политической декларации.

Евросоюз, со своей стороны, готов приступить к дискуссиям о будущих отношениях, как только соглашение о выходе будет подписано.

"Еще до того, как высохнут чернила, переговорная команда будет на месте, и мой друг, наш главный переговорщик Мишель Барнье будет готов. Я хотел бы ожидать такой же уровень готовности со стороны Соединенного Королевства", - пожелал Ж.-К.Юнкер.

Произойдет это или нет, добавил он, полностью зависит от Соединенного Королевства, которому "Европейский совет дает необходимые время и пространство для принятия решения".

Тем не менее, сообщил Ж.-К.Юнкер, Еврокомиссия готовилась к варианту "без сделки" и с декабря 2017 года опубликовала 91 справку по подготовке к Brexit, 32 незаконодательных акта, 19 законодательных предложений и 3 информационных документа. Было проведено 72 семинара с государствами-членами по подготовке к выходу без соглашения.

"Эти меры, - пояснил председатель ЕК, - позволят гражданам ЕС и Великобритании продолжать жить там, где они находятся в данный момент. Они будут уверены, что самолеты смогут взлетать и приземляться. Мы адаптировали наш финансовый инструмент, чтобы помочь рыбацким сообществам. Мы определили пути продолжения сотрудничества между правоохранительными органами. И мы предприняли шаги для смягчения последствий от сбоев на наших финансовых рынках".

"Принимаемые нами меры являются ограниченными по времени и односторонними. Они обеспечивают смягчающую подушку для ключевых интересов ЕС, по крайней мере, до конца года. Но трудности будут неизбежны для граждан, для бизнеса и почти для каждого сектора", - уверен Ж.-К.Юнкер.

Он заявил, что Соединенное Королевство будет затронуто больше, чем Европейский союз, "потому что не существует таких понятий, как "управляемое отсутствие сделки" или "переходный период без сделки".

И что бы ни случилось, подчеркнул Ж.-К.Юнкер, ожидается, что Соединенному Королевству придется решать три основных вопроса в процессе "развода": будет необходимо отстаивать и защищать права граждан, Великобритании все равно придется выполнять свои финансовые обязательства в качестве государства-члена, по-прежнему придется искать решения для границы на острове Ирландия.

"Вариант "без сделки" не означает отсутствия обязательств. И эти три вопроса при нем не исчезнут. Но они будут строгим условием, чтобы восстановить доверие и начать говорить о будущем", - сказал председатель Европейской комиссии.

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!