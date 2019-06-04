Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 15:48

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Выход из ЕС пойдет на пользу Великоборитании, заявил президент США Дональд Трамп во вторник в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

"Я думаю, что это (Brexit - ИФ) произойдет, и я думаю, что премьер-министр все довела до такой хорошей точки, и поэтому в скором времени что-то произойдет. Я думаю, что она проделала отличную работу. Я считаю, что это будет хорошо для ее страны", - сказал Трамп.

"Это прекрасная страна, она хочет иметь собственную идентичность, иметь собственные границы, самой вести свои дела", - сказал американский президент, отметив, что Великобритания "заслуживает особого места" в мире.

Трамп также напомнил, что ранее он "уже предсказывал, что случится" с Brexit.

Мэй подчеркнула, что считает важной реализацию Brexit.

"Я продолжаю считать, что в интересах Великобритании покинуть ЕС упорядоченно при заключении сделки

Она отметила, что принятию сделки с Брюсселем в британском парламенте помешали "лейбористы и другие депутаты".

Великобритания должна была покинуть ЕС еще в конце мая, однако из-за того, что британский парламент неоднократно отвергал предложенный Мэй вариант сделки с Брюсселем, Brexit перенесли на 31 октября.

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