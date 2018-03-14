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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания стремится меньше зависеть от российского газа и изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса, сообщило в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Важно учитывать то, что Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают", - приводит агентство слова Т.Мэй, сказанные во время выступления в британском парламенте.

По ее словам, "Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа и стремится к снижению зависимости от российского топлива", а также хочет "уменьшить влияние России, оказываемое посредством энергетических рынков".

Она отметила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта Т.Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

Позднее, выступая в парламенте в среду, Т.Мэй заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по ее словам, на разведку. Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, добавила премьер. Также Т.Мэй заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

ла аю др

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