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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 19:03 22.05.2018 - 19:03

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания может ввести налог на одежду из полиэстера и нейлона для борьбы с пластиковыми отходами, которые загрязняют воды мирового океана.

Министерство финансов может объявить о ряде новых налогов в рамках публикации бюджета в ноябре. Обсуждение этого вопроса, получившее более 100 тыс. комментариев, завершилось в пятницу, сообщает Irish Examiner.

Британское правительство давно борется с пластиковыми отходами и намерено ликвидировать их к 2042 году.

Так, осенью 2015 года в стране был введен налог в размере 5 пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Эта мера способствовала сокращению использования пакетов на 83% за первый год.

Действующий в стране 22 года "полигонный налог" на материалы, отправляемые на свалку, является, вероятно, наиболее успешной мерой, предпринятой в рамках экологической политики Великобритании. Он помог сократить объем захороняемых в земле отходов более чем на 65%. Кроме того, он подтолкнул компании по сбору мусора к увеличению объемов переработки отходов путем медленного повышения налогов.

Ни одна крупная экономика мира пока не пыталась бороться с крошечными фрагментами пластика, которые, вымываясь из одежды, попадают в океан и съедаются морскими обитателями, нанося им непоправимый ущерб.

С помощью различных экологических программ, среди которых залог за пластиковые бутылки и налог на пакеты, уже удалось избавиться от половины пластика, попадающего в мировой океан. Однако многие факторы, такие как синтетические волокна и кусочки автомобильных покрышек, до сих пор остаются неучтенными.

Повышение налога на синтетические волокна в течение 5 лет подтолкнет производителей одежды и розничных торговцев использовать более прочные материалы и ткани, чтобы снизить вероятность вымывания частиц, утверждает директор Green Alliance Дастин Бентон. При этом он не рассматривает переход на хлопок и шерсть как решение проблемы, в частности, из-за их дороговизны.

Green Alliance вместе с "Гринпис" также призывает к налогообложению исходного пластика, чтобы стимулировать более широкое использование перерабатываемых материалов. Помимо этого, "Гринпис" предлагает правительству просто запретить бессмысленные пластмассовые вещи, такие как палочки для размешивания. Остальные пластиковые изделия, например, одноразовые чашки, должны облагаться налогом.

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