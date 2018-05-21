Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 12:34 21.05.2018 - 12:34

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Лондон планирует значительно увеличить число персонала, работающего в космическом секторе, для эффективного противостояния угрозам, исходящим из космоса, сообщает в понедельник газета "Гардиан" со ссылкой на министра обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Мы должны быть уверенными в том, что готовы сдерживать и противостоять увеличивающимся угрозам для нашей повседневной жизни, которые исходят из космоса. Именно поэтому сегодня я объявляю, что Королевские военно-воздушные силы возьмут на себя ведущую роль в этой сфере", - приводит издание слова британского министра.

По его словам, в течение ближайших пяти лет планируется увеличить число сотрудников, занятых в военно-космической сфере в Великобритании, до более чем 600 человек.

Военно-космическая стратегия, о которой объявил Г.Уильямсон, включает в себя планы по защите британских космических операций от "возникающих в космосе угроз", в частности, от "глушения сигналов спутников гражданского назначения, которые используются для вещания и систем спутниковой навигации".

"Спутниковые технологии - это не просто крайне важное средство для наших вооруженных сил, но и жизненно важное средство для нашей жизни, будь то доступ к мобильным телефонам, интернету или телевидению", - отметил он.

Г.Уильямсон также подчеркнул, что главная цель Великобритании заключается в том, чтобы "отстаивать и защищать свои интересы и активы от потенциальных противников".

Кроме того, на фоне подготовки Великобритании к Brexit британский министр заявил, что Лондон изучит возможность запуска альтернативы европейской спутниковой системе Galileo.

"Великобритания является мировым лидером в космической промышленности, и наши научные сотрудники в области защиты и военный персонал сыграли ключевую роль в развитии европейской спутниковой программы Galileo вместе с британскими компаниями. Мы также пересмотрели наш вклад в эту программу и рассмотрим планы на альтернативные системы в этой критически важной сфере", - добавил глава минобороны Великобритании.

вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line