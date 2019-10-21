Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 17:57

Таллин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания направила в Эстонию тяжелую боевую технику для участия в учениях Tractable.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, техника уже прибыла морем в порт Эмден (Emden) в Германии и далее будет перемещаться железнодорожным автомобильным транспортом через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.

В рамках учений будет доставлено около 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.

"Часть гусар короля заменит часть гусар королевы", - пояснили в главном штабе.

Как отметил майор Титус Джордан (Titus Jordan) из сухопутных войск Великобритании, "учения Tractable позволят продемонстрировать возможность Соединенного королевства повысить уровень безопасности государств Балтии путем быстрой и масштабной доставки частей".

"Эстонии в контексте учений отводится роль принимающего государства. Это означает, что мы должны обеспечить прием и передвижение прибывающих союзников в назначенные пункты", - сказал руководитель учений с эстонской стороны майор Тамбет Мяэ (Tambet Mae).

Кроме различных тренировок в ходе учений будет высажен также парашютный десант.

Учения Tractable пройдут в конце октября - начале ноября. Подобные маневры проводятся в Эстонии впервые.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью оперативных задач, пояснили в главном штабе.

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