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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 12:15 15.03.2018 - 12:15

(расширенная версия сообщения от 12:41, добавлены высказывания министра)

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью радио Эл-Би-Си в четверг, что Великобритания не будет передавать России образцы вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Министр иностранных дел сказал, что Великобритания не намерена отправлять образцы нервнопаралитического вещества в Россию, как та того просила", - говорится в "Твиттере" радио.

Кроме того, Б.Джонсон подтвердил, что Великобритания передаст образец вещества Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы та могла провести собственные тесты. Он отметил, что ОЗХО станет "более беспристрастным судьей".

"Мы действуем полностью в соответствии с правилами ОЗХО... Мы предоставим образец, чтобы они могли ознакомиться с "новичком" и дали свою оценку. Мы считаем, что доказательства абсолютно неоспоримы", - цитирует выступление Б.Джонсона на радио газета "Гардиан".

В среду британский премьер-министр Тереза Мэй заявила об информировании ОЗХО о том, что Россия использовала нервнопаралитическое вещество при отравлении С.Скрипаля и его дочери Юлии. В этот же день зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Великобритания направила приглашение в ОЗХО для проведения досконального расследования инцидента с отравлением С.Скрипаля.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

Россия эти обвинения отрицает.

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